В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек

Новости Японии. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии превысило 60 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии превысило 60 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство погибших из префектуры Хиросима на юго-западе острова Хонсю. Сообщается о большом количестве пострадавших.
Ливневые дожди в Японии начались в пятницу. Во многих регионах страны затоплены жилые дома. Вода поднялась до уровня второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. В префектуре Хиросима из берегов вышла река и течением снесло железнодорожный мост.