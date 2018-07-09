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В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек

09 июля 2018 06:56
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Новости Японии. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии превысило 60 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек-1

Большинство погибших из префектуры Хиросима на юго-западе острова Хонсю. Сообщается о большом количестве пострадавших.

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек-4

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек-6

Ливневые дожди в Японии начались в пятницу. Во многих регионах страны затоплены жилые дома. Вода поднялась до уровня второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. В префектуре Хиросима из берегов вышла река и течением снесло железнодорожный мост.

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек-8

В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек-10

# Япония

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