В Японии число погибших в результате ливневых дождей превысило 60 человек

Новости Японии. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии превысило 60 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство погибших из префектуры Хиросима на юго-западе острова Хонсю. Сообщается о большом количестве пострадавших.