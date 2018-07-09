Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации

Новости Северной Кореи. Власти КНДР недовольны исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР планировала поторговаться с США и предложить им свои варианты разоружения. Но Вашингтон требовал полной, доступной проверки и необратимой денуклеаризации. Пхеньян назвал требования американского партнера односторонними и грабительскими, а итог беседы с госсекретарем Майком Помпео – по-настоящему разочаровывающим. При этом сам Помпео определил эти переговоры как положительные.