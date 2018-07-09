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Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации

09 июля 2018 06:42
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Новости Северной Кореи. Власти КНДР недовольны исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации-1

КНДР планировала поторговаться с США и предложить им свои варианты разоружения. Но Вашингтон требовал полной, доступной проверки и необратимой денуклеаризации. Пхеньян назвал требования американского партнера односторонними и грабительскими, а итог беседы с госсекретарем Майком Помпео – по-настоящему разочаровывающим. При этом сам Помпео определил эти переговоры как положительные.

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации-4

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации-6

Власти КНДР возмущены исходом переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации-8

# Международная политика # Фотофакт

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