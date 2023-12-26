В Таиланде несколько деревень остались отрезаны от внешнего мира из-за проливных дождей

Юг Таиланда уходит под воду из-за масштабных наводнений. После нескольких дней непрерывных проливных дождей вышли из берегов не только реки, но и небольшие ручьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти призвали местных жителей не дожидаться приказа об эвакуации, а немедленно перебираться в безопасные места и самостоятельно позаботиться о безопасности своего имущества и жилья. Несколько деревень уже оказались отрезаны от внешнего мира. Подтопленными уже оказались несколько тысяч домов и их количество постоянно растет. Правительство Таиланда приказало армии и Министерству здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим.