Прямой эфир

В Таиланде несколько деревень остались отрезаны от внешнего мира из-за проливных дождей

26 декабря 2023 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юг Таиланда уходит под воду из-за масштабных наводнений. После нескольких дней непрерывных проливных дождей вышли из берегов не только реки, но и небольшие ручьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде несколько деревень остались отрезаны от внешнего мира из-за проливных дождей-1

Власти призвали местных жителей не дожидаться приказа об эвакуации, а немедленно перебираться в безопасные места и самостоятельно позаботиться о безопасности своего имущества и жилья. Несколько деревень уже оказались отрезаны от внешнего мира. Подтопленными уже оказались несколько тысяч домов и их количество постоянно растет. Правительство Таиланда приказало армии и Министерству здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

# Природные явления # Новости Таиланда

Другие новости рубрики

Все новости
Польская полиция может лишиться последних сотрудников – профсоюз правоохранителей страны
26 декабря 2023 11:58

Польская полиция может лишиться последних сотрудников – профсоюз правоохранителей страны

Из США начинают бежать иностранные инвесторы
26 декабря 2023 11:55

Из США начинают бежать иностранные инвесторы

Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе
26 декабря 2023 11:52

Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе