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Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе

26 декабря 2023 11:52
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Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе. Он предусматривает поэтапное освобождение заложников и формирование нового правительства на палестинских территориях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе-1

Боевики движения категорически отказались отдавать власть кому-либо в анклаве. Кроме этого, они вновь потребовали выпустить всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Прохладно встретили усилия Египта по установлению мира в анклаве и власти Израиля. Они заявили, что не намерены останавливать наступление, и назвали свои условия для превращения огня. Это полное уничтожение ХАМАС. А сама Газа должна быть демилитаризована. Пока в секторе продолжают взрываться бомбы. В результате авиаудара по Хан-Юнису уничтожен жилой дом, где находились беженцы. Сообщается о 10 погибших.

# Палестина-Израиль

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