Прямой эфир

Из США начинают бежать иностранные инвесторы

26 декабря 2023 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из США начинают бежать иностранные инвесторы. Больше всего их потеряли обрабатывающая и автомобильная промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из США начинают бежать иностранные инвесторы-1

Зарубежные компании отпугивают высокие затраты при низких доходах в сочетании с серьезными опасениями по поводу макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Как говорится в отчете крупной международной аналитической компании, рекордно высокие долги, инфляция и частые забастовки работников предприятий отбивают всякое желание у инвесторов вкладывать деньги в американскую экономику.

# Экономический кризис # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе
26 декабря 2023 11:52

Израиль и ХАМАС отвергли план Египта о прекращении огня в Газе

Берлинская: ВСУ могут отступить из-за нехватки беспилотников
26 декабря 2023 11:40

Берлинская: ВСУ могут отступить из-за нехватки беспилотников

Число претендентов на президентский пост РФ превысило 30 человек
26 декабря 2023 11:00

Число претендентов на президентский пост РФ превысило 30 человек