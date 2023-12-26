Из США начинают бежать иностранные инвесторы. Больше всего их потеряли обрабатывающая и автомобильная промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные компании отпугивают высокие затраты при низких доходах в сочетании с серьезными опасениями по поводу макроэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Как говорится в отчете крупной международной аналитической компании, рекордно высокие долги, инфляция и частые забастовки работников предприятий отбивают всякое желание у инвесторов вкладывать деньги в американскую экономику.