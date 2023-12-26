Польская полиция может лишиться последних сотрудников – профсоюз правоохранителей страны

Об этом заявили в профсоюзе правоохранителей. Причиной кризиса стало вето, наложенное президентом страны Анджеем Дудой на закон о бюджете на будущий год. Среди прочего он предусматривал повышение зарплат служащим госадминистрации, учителям и силовикам. Теперь, благодаря решению главы государства, надбавок им не видать, по крайней мере на данный момент. В связи с этим профсоюз полиции выступил с заявлением, в котором назвал вето очень неприятным рождественским подарком. Оно может серьезно повлиять на желание сотрудников охранять порядок в стране и приведет к серьезному кадровому кризису.