Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма

Новости Польши. В стране устраняют последствия мощного шторма, который обрушился грозами и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В стране устраняют последствия мощного шторма, который обрушился грозами и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только ночью 21 июня экстренные службы откликнулись на 4 тысячи 400 звонков о поваленных деревьях и пожарах, вызванных ударами молний.
В ряде населённых пунктов прервана подача электроснабжения. Повреждены оказались около 300 зданий. В результате разгула стихии один человек погиб. Ещё 10 обратились за медицинской помощью в больницы.