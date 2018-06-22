Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма

Новости Польши. В стране устраняют последствия мощного шторма, который обрушился грозами и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только ночью 21 июня экстренные службы откликнулись на 4 тысячи 400 звонков о поваленных деревьях и пожарах, вызванных ударами молний.