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Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма

22 июня 2018 12:48
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Новости Польши. В стране устраняют последствия мощного шторма, который обрушился грозами и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма-1

Только ночью 21 июня экстренные службы откликнулись на 4 тысячи 400 звонков о поваленных деревьях и пожарах, вызванных ударами молний.

Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма-4

В ряде населённых пунктов прервана подача электроснабжения. Повреждены оказались около 300 зданий. В результате разгула стихии один человек погиб. Ещё 10 обратились за медицинской помощью в больницы.

Повреждено около 300 зданий: в Польше устраняют последствия шторма-7

# Ураганы # Фотофакт

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