В Татарстане произошёл взрыв в пятиэтажке. Один человек погиб, трое – в реанимации

Новости России. 22 июня около пяти часов вечера в Заинске произошёл хлопок газа в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, взрывом повреждены соседние квартиры, открытое горение не наблюдалось. Двух пострадавших на вертолёте доставили в медучреждение Казани.

По сведениям СУ СК РФ по Татарстану, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В результате взрыва пострадали десять человек, один из которых скончался в больнице. Три человека находятся в реанимации, среди них 7-летняя девочка.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил взять на особый контроль сложившуюся ситуацию, выяснить причины взрыва, оценить размер нанесённого ущерба и оказать помощь пострадавшим. Отмечается, что родственникам погибшего из бюджета республики будет выделена сумма в размере миллиона рублей, пострадавшие также получат компенсацию, которая будет зависеть от тяжести причинённого здоровью вреда.

Согласно данным СУ СК РФ по Татарстану, к одной из проживающих в доме супружеских пар приехали внучки. Одна девочка осталась играть на улице, а с другой родственники пошли домой. Когда люди открыли дверь в квартиру, они почувствовали запах газа, после чего произошёл хлопок.

В ходе расследования стало известно, что в то же время на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. Также очевидцы рассказали, что в одной из квартир устанавливались натяжные потолки.

Проводится осмотр места происшествия, назначены судмедэкспертизы, выясняются все детали случившегося.