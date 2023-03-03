В Таиланде начались крупнейшие в Юго-Восточной Азии международные учения. 3 марта на этапе, который называется «Золотая кобра», отрабатывалась слаженность десантных подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в маневрах участвуют более 7 тысяч солдат из 30 стран. Причем кроме таких крупных военных государств, как США, Германия, Великобритания, Франция и Индия, к ним присоединились и такие, как Монголия, Камбоджа и даже Непал. В течение двух недель эта международная армия будет учиться совместно бороться с различного рода угрозами. Даже в киберпространстве и космосе. Для этого задействуют американские, таиландские и японские военные и гражданские космические агентства.