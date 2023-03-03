Протестующие фермеры перекрыли центр бельгийской столицы

Новости Бельгии. Тысячи тракторов заблокировали улицы бельгийской столицы, практически переведя город на осадное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом местные фермеры решили выразить свой протест против решения правительства принять закон о сокращении вредных выбросов в атмосферу.

По мнению аграриев, если документ будет подписан, это может убить сельское хозяйство страны. Власти планируют серьезно сократить применение удобрений для выращивания культур. Вот только такой шаг может обернуться частичной или даже полной потерей урожая. Более того, многие фермерские хозяйства, обремененные растущими тарифами на топливо, электроэнергию и неподъемными кредитами, попросту разорятся. Нынешняя акция – это очередная попытка достучаться до властей и призвать их при принятии разного рода решений думать на перспективу.