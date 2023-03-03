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Антибиотики, препараты для диабетиков. В Польше подорожали лекарства

03 марта 2023 13:34
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Новости Польши. В Польше выросли цены на лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта в стране значительно подорожал целый ряд препаратов.  

Антибиотики, препараты для диабетиков. В Польше подорожали лекарства-1

В первую очередь речь об антибиотиках и медикаментах для лечения диабета. Кроме того, возросла стоимость обезболивающих и препаратов от холестерина. В топе подорожавших лекарств и раствор для инъекций. Ранее он стоил 90 злотых, сейчас около 120.  

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# Лекарства # Новости Польши # Фотофакт

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