Антибиотики, препараты для диабетиков. В Польше подорожали лекарства

Новости Польши. В Польше выросли цены на лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта в стране значительно подорожал целый ряд препаратов.

В первую очередь речь об антибиотиках и медикаментах для лечения диабета. Кроме того, возросла стоимость обезболивающих и препаратов от холестерина. В топе подорожавших лекарств и раствор для инъекций. Ранее он стоил 90 злотых, сейчас около 120.