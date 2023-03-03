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Страшное ДТП в ЮАР. Среди погибших есть школьники. Лукашенко направил соболезнования

03 марта 2023 16:21
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Новости ЮАР. Печальные известия пришли из ЮАР. На трассе произошло столкновение грузовика и двух школьных автобусов. ДТП унесло жизни более 20 человек, в том числе детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины аварии пока не установлены. На месте трагедии работает полиция. Информация о числе пострадавших школьников и их возрасте не разглашается. В Беларуси сообщение об ужасном ДТП восприняли с чувством глубокого сожаления и скорби. Соболезнования президенту Южно-Африканской Республики, а также родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

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# ДТП # Александр Лукашенко # Сирил Рамафоса # Новости ЮАР

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