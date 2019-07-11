В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции

Прибор, названный Leо-Trap, представляет из себя ловушку, в которой находится вещество, добываемое из моллюсков. Он уничтожает как самих крылатых насекомых, так и их личинок. Устройство уже прошло испытания. Первыми его получат регионы, где были зафиксированы вспышки лихорадки Денге.