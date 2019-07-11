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В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции

11 июля 2019 09:08
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Новости Таиланда. Средство от комаров-переносчиков смертельного заболевания, изобрели в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции-1

Прибор, названный Leо-Trap, представляет из себя ловушку, в которой находится вещество, добываемое из моллюсков. Он уничтожает как самих крылатых насекомых, так и их личинок. Устройство уже прошло испытания. Первыми его получат регионы, где были зафиксированы вспышки лихорадки Денге.

В Таиланде изобрели средство от комаров-переносчиков инфекции-4

Напомним, я января по июнь 2019 года в Таиланде было зафиксировано 29 тысяч случаев заболевания лихорадкой Денге, 43 из которых привели к смерти людей.

# Кишечные инфекции # Фотофакт

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