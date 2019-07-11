Во время шторма в Греции погибли 6 туристов

Новости Греции. В Греции во время шторма погибли туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на северные районы страны ночью 10 июля. В эпицентре стихии оказался полуостров Халкидики, где прошли сильные дожди и град.
Новости Греции. В Греции во время шторма погибли туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода обрушилась на северные районы страны ночью 10 июля. В эпицентре стихии оказался полуостров Халкидики, где прошли сильные дожди и град.
Здесь жертвами непогоды стали 6 иностранцев. В трагическом списке – граждане России, Румынии, Чехии. За помощью к медикам обратились около 70 человек, в основном, с переломами.
Повреждены оказались здания и линии коммуникаций. В районе бедствия работают бригады спасателей.