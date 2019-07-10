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На высоте 10 километров один из двигателей самолёта внезапно загорелся: видео очевидца

10 июля 2019 20:25
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Новости США. Трагедией чуть не завершился перелет из американской Атланты в Балтимор. На высоте 10 километров один из двигателей лайнера внезапно загорелся и стал рассыпаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высоте 10 километров один из двигателей самолёта внезапно загорелся: видео очевидца-1

Момент ЧП снял на камеру один из пассажиров. Люди стали паниковать, однако экипаж смог успокоить пассажиров, а пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в одном из городов Северной Каролины. Самолет приземлился успешно, никто не пострадал.

На высоте 10 километров один из двигателей самолёта внезапно загорелся: видео очевидца-4

Вероятнее всего, к поломке двигателя привел посторонний предмет, который попал в турбину.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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