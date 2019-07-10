На высоте 10 километров один из двигателей самолёта внезапно загорелся: видео очевидца

Новости США. Трагедией чуть не завершился перелет из американской Атланты в Балтимор. На высоте 10 километров один из двигателей лайнера внезапно загорелся и стал рассыпаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Трагедией чуть не завершился перелет из американской Атланты в Балтимор. На высоте 10 километров один из двигателей лайнера внезапно загорелся и стал рассыпаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Момент ЧП снял на камеру один из пассажиров. Люди стали паниковать, однако экипаж смог успокоить пассажиров, а пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в одном из городов Северной Каролины. Самолет приземлился успешно, никто не пострадал.
Вероятнее всего, к поломке двигателя привел посторонний предмет, который попал в турбину.