В Монголии начался праздник Наадам

Новости Монголии. Изначально это был праздник середины лета, однако позже его приурочили к монгольской революции 1921 года и созданию Монгольской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечают Наадам три дня, во время которых проводится традиционный фестиваль, входящий в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.