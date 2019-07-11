В Монголии начался праздник Наадам

Новости Монголии. Изначально это был праздник середины лета, однако позже его приурочили к монгольской революции 1921 года и созданию Монгольской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Монголии. Изначально это был праздник середины лета, однако позже его приурочили к монгольской революции 1921 года и созданию Монгольской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечают Наадам три дня, во время которых проводится традиционный фестиваль, входящий в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
По всей стране будут проходить различные состязания: стрельба из лука, скачки и соревнования по борьбе. Президента Монголии и жителей этой страны с национальным праздником от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.