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Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»

13 июня 2026 16:15
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«Большая семерка» – кто в этом мировом клубе избранных стал «шестеркой», а чей авторитет стремится к нулю?

Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):
Они, эти девочки, опять собираются попытаться перетянуть эти страны в свой завуалированный клуб борьбы против всех.

Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Андрей Русакович, профессор кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ, доктор исторический наук: 
Соединенные Штаты сняли санкции с ряда секторов Беларуси. По калию есть продвижка. Это неплохой пример для Запада.

Игорь Позняк, ведущий: 
Предстоящий саммит G7. Чего так боятся участники?

Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия): 
Мне кажется, что, возможно, будет большой конфликт между Трампом и Макроном на самом саммите.

Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Джон Вароли, журналист, политолог (США):
Кто принимает это важное решение? Ни Берлин, ни Лондон, ни Париж. Это Вашингтон. Вашингтон всегда говорит: обсуждение закончилось, я хозяин.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 14 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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