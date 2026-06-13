Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»

«Большая семерка» – кто в этом мировом клубе избранных стал «шестеркой», а чей авторитет стремится к нулю?
«Большая семерка» – кто в этом мировом клубе избранных стал «шестеркой», а чей авторитет стремится к нулю?
Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):
Они, эти девочки, опять собираются попытаться перетянуть эти страны в свой завуалированный клуб борьбы против всех.
Андрей Русакович, профессор кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ, доктор исторический наук:
Соединенные Штаты сняли санкции с ряда секторов Беларуси. По калию есть продвижка. Это неплохой пример для Запада.
Игорь Позняк, ведущий:
Предстоящий саммит G7. Чего так боятся участники?
Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия):
Мне кажется, что, возможно, будет большой конфликт между Трампом и Макроном на самом саммите.
Джон Вароли, журналист, политолог (США):
Кто принимает это важное решение? Ни Берлин, ни Лондон, ни Париж. Это Вашингтон. Вашингтон всегда говорит: обсуждение закончилось, я хозяин.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 14 июня, в 22:00 на «РТР-Беларусь».