Предстоящий саммит G7 – чего так боятся участники? Анонс ток-шоу «Мнения»

«Большая семерка» – кто в этом мировом клубе избранных стал «шестеркой», а чей авторитет стремится к нулю?

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):

Они, эти девочки, опять собираются попытаться перетянуть эти страны в свой завуалированный клуб борьбы против всех.

Андрей Русакович, профессор кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ, доктор исторический наук:

Соединенные Штаты сняли санкции с ряда секторов Беларуси. По калию есть продвижка. Это неплохой пример для Запада. Игорь Позняк, ведущий:

Предстоящий саммит G7. Чего так боятся участники?

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Сербия):

Мне кажется, что, возможно, будет большой конфликт между Трампом и Макроном на самом саммите.