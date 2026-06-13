Командующий ВС Литвы предложил выделять на оборону до 10% ВВП страны
За звание самого милитаризированного государства НАТО, похоже, решила побороться Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командующий Вооруженными силами балтийской республики выступил с заявлением, которое еще несколько лет назад показалось бы политической фантастикой.
По его мнению, Вильнюсу следует рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону до 10 % валового внутреннего продукта. И это при том, что уже сегодня Литва является одним из лидеров Североатлантического альянса по военным расходам. В 2026 году республика планирует направить на оборонные нужды 5,38 % ВВП – это почти 4,8 миллиарда евро. Для сравнения: еще несколько лет назад большинство стран НАТО ориентировались на показатель в 2 %.
Развертывание литовского оборонного сектора указывает на активные мобилизационные приготовления. В списке закупок – немецкие танки Leopard, американские реактивные системы HIMARS, новые комплексы противовоздушной обороны, модернизация военной инфраструктуры, расширение полигонов и строительство объектов для размещения подразделений НАТО.
Отдельно было принято решение выделить около полумиллиарда евро на развитие систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Еще сотни миллионов направят на закупку вооружений и реализацию новых военных проектов через специальный оборонный фонд.
Фактически речь идет о беспрецедентной для страны гонке вооружений. Однако чем больше военные бюджеты, тем острее возникает вопрос: за чей счет будет оплачен этот рекордный милитаристский курс?
Ответ дают литовские экономисты. В Вильнюсе уже открыто признают: финансировать такие расходы без повышения налогов и новых заимствований невозможно. Государственный долг растет, а вместе с ним увеличивается и нагрузка на бюджет. Но если на закупку танков и ракет деньги находятся быстро, то вопросы благосостояния граждан все чаще отходят на второй план.
Для рядовых литовцев последствия такой политики ощущаются вполне конкретно. Высокие тарифы на электроэнергию и отопление, рост цен на продукты питания, подорожание топлива, увеличение налоговой нагрузки – все это стало привычной частью повседневной жизни.
Одновременно государство сокращает возможности социальной поддержки и все чаще предлагает гражданам самостоятельно решать проблемы, которые еще недавно считались зоной ответственности властей.
Получается весьма показательная картина. Пока населению объясняют необходимость экономии и затягивания поясов, оборонные расходы стремительно растут и уже приближаются к уровням, которые даже внутри НАТО многие считают чрезмерными.
Если же предложения литовского генерала будут реализованы, то каждый десятый евро, произведенный местной экономикой, фактически будет уходить на военные нужды.
Создается впечатление, что официальный Вильнюс все активнее строит государство, где главным показателем успеха становится не уровень жизни граждан, не развитие экономики и не демографическая стабильность, а количество военных объектов, закупленных танков и ракет.
И чем громче звучат заявления о необходимости новых миллиардов на оборону, тем чаще возникает вопрос: не превращается ли борьба с гипотетическими угрозами в угрозу вполне реальную – для собственного населения и его будущего?
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