За звание самого милитаризированного государства НАТО, похоже, решила побороться Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Командующий Вооруженными силами балтийской республики выступил с заявлением, которое еще несколько лет назад показалось бы политической фантастикой.

По его мнению, Вильнюсу следует рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону до 10 % валового внутреннего продукта. И это при том, что уже сегодня Литва является одним из лидеров Североатлантического альянса по военным расходам. В 2026 году республика планирует направить на оборонные нужды 5,38 % ВВП – это почти 4,8 миллиарда евро. Для сравнения: еще несколько лет назад большинство стран НАТО ориентировались на показатель в 2 %. Развертывание литовского оборонного сектора указывает на активные мобилизационные приготовления. В списке закупок – немецкие танки Leopard, американские реактивные системы HIMARS, новые комплексы противовоздушной обороны, модернизация военной инфраструктуры, расширение полигонов и строительство объектов для размещения подразделений НАТО. Отдельно было принято решение выделить около полумиллиарда евро на развитие систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Еще сотни миллионов направят на закупку вооружений и реализацию новых военных проектов через специальный оборонный фонд.

Фактически речь идет о беспрецедентной для страны гонке вооружений. Однако чем больше военные бюджеты, тем острее возникает вопрос: за чей счет будет оплачен этот рекордный милитаристский курс? Ответ дают литовские экономисты. В Вильнюсе уже открыто признают: финансировать такие расходы без повышения налогов и новых заимствований невозможно. Государственный долг растет, а вместе с ним увеличивается и нагрузка на бюджет. Но если на закупку танков и ракет деньги находятся быстро, то вопросы благосостояния граждан все чаще отходят на второй план.

Для рядовых литовцев последствия такой политики ощущаются вполне конкретно. Высокие тарифы на электроэнергию и отопление, рост цен на продукты питания, подорожание топлива, увеличение налоговой нагрузки – все это стало привычной частью повседневной жизни. Одновременно государство сокращает возможности социальной поддержки и все чаще предлагает гражданам самостоятельно решать проблемы, которые еще недавно считались зоной ответственности властей. Получается весьма показательная картина. Пока населению объясняют необходимость экономии и затягивания поясов, оборонные расходы стремительно растут и уже приближаются к уровням, которые даже внутри НАТО многие считают чрезмерными. Если же предложения литовского генерала будут реализованы, то каждый десятый евро, произведенный местной экономикой, фактически будет уходить на военные нужды.