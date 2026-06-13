Милитаризация – далеко не единственная тенденция, которая сегодня объединяет ряд государств Восточной Европы. Параллельно идет и другой процесс – пересмотр исторической памяти, демонтаж символов общего прошлого и попытки по-новому переписать страницы истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной пример – Украина. На въезде в Киев со стелы «Город-герой» демонтировали советскую наградную звезду – символ, который десятилетиями напоминал о подвиге защитников украинской столицы в годы Великой Отечественной войны. Городские власти объясняют это избавлением от советского наследия. Однако по сути – это планомерная замена исторического и культурного кода страны.

Звезда – лишь малая часть масштабного проекта по так называемому «очищению» украинской столицы от всего, что напоминает о России. Киевский городской совет включил в план по дерусификации 251 памятный объект, 170 уже демонтированы.