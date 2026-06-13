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В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»

13 июня 2026 17:07
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Милитаризация – далеко не единственная тенденция, которая сегодня объединяет ряд государств Восточной Европы. Параллельно идет и другой процесс – пересмотр исторической памяти, демонтаж символов общего прошлого и попытки по-новому переписать страницы истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»-2

Очередной пример – Украина. На въезде в Киев со стелы «Город-герой» демонтировали советскую наградную звезду – символ, который десятилетиями напоминал о подвиге защитников украинской столицы в годы Великой Отечественной войны. Городские власти объясняют это избавлением от советского наследия. Однако по сути – это планомерная замена исторического и культурного кода страны.

Звезда – лишь малая часть масштабного проекта по так называемому «очищению» украинской столицы от всего, что напоминает о России. Киевский городской совет включил в план по дерусификации 251 памятный объект, 170 уже демонтированы. 

В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»-4

В своем стремлении порвать с советским прошлым Киев не одинок. Активнее всех действует Польша. Там за последние 5 лет снесено уже полтысячи монументов воинам-освободителям. Продолжаются попытки ликвидировать захоронения советских солдат в Латвии и Литве. Власти прибалтийских стран заявляют, что действуют из сознательной солидарности с Украиной.

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?

В Украине демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев – город-герой»-6

Однако за этим процессом скрывается серьезная проблема. Демонтируя памятники, наследники Великой Победы рискуют потерять не бронзу и гранит. Чем активнее стираются символы общей истории, тем сложнее становится сохранить единое понимание прошлого и найти точки соприкосновения в будущем. 

В Эстонии поставили памятник тем, кто уничтожал мирное население в годы войны.

# Новости Украины # Великая Отечественная война

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