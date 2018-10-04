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В Судане столкнулись два военных самолёта

04 октября 2018 06:58
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Новости Судана. В Судане столкнулись два военных самолета «Антонов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту Хартума.

В Судане столкнулись два военных самолёта-1

Изготовленные в Украине самолеты Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана не разминулись на взлетной полосе. Оба судна получили серьезные технические повреждения.

В результате инцидента никто не пострадал. Местные власти временно закрыли аэропорт.

# Авария # Фотофакт

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