В Судане столкнулись два военных самолёта

Новости Судана. В Судане столкнулись два военных самолета «Антонов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту Хартума.
Новости Судана. В Судане столкнулись два военных самолета «Антонов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в аэропорту Хартума.
Изготовленные в Украине самолеты Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана не разминулись на взлетной полосе. Оба судна получили серьезные технические повреждения.
В результате инцидента никто не пострадал. Местные власти временно закрыли аэропорт.