В пенсионном законодательстве России существенно укрепили права пожилых людей

Новости России. В России окончательно одобрены поправки в пенсионное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем существенно укреплены права пожилых людей.

В частности, за увольнение или отказ принять на работу человека предпенсионного возраста предусматривается уголовная ответственность. В соответствии с новой статьей, нарушителям будет грозить штраф или обязательные работы сроком на 360 часов. Дела, возбужденные по новой статье, будет расследовать Следственный комитет России.