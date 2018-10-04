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В пенсионном законодательстве России существенно укрепили права пожилых людей

04 октября 2018 06:52
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Новости России. В России окончательно одобрены поправки в пенсионное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем существенно укреплены права пожилых людей.

В частности, за увольнение или отказ принять на работу человека предпенсионного возраста предусматривается уголовная ответственность. В соответствии с новой статьей, нарушителям будет грозить штраф или обязательные работы сроком на 360 часов. Дела, возбужденные по новой статье, будет расследовать Следственный комитет России.

# Пенсионеры # Фотофакт

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