После землетрясения и цунами в Индонезии на острове Сулавеси началось извержение вулкана

Новости Индонезии. Катаклизм за катаклизмом: на пострадавшем от землетрясения и цунами острове Сулавеси началось извержение вулкана Сопутан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнедышащая гора выбросила столб пепла на высоту 4 километров. Если он опустится, то может засыпать несколько районов. Власти запретили приближаться к вулкану ближе, чем на несколько тысяч метров.

Тем временем, Сулавеси продолжает трясти. 3 октября были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4.8. На острове уже почти неделю круглосуточно ведутся поисково-спасательные операции. Число погибших превысило 1400 человек.