На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП

Новости Канады. На запад Канады обрушились мощнейшие снегопады. В городе Калгари уже выросли сугробы выше 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный рекорд для октября в этой местности.

Такая погода привела к многочисленным авариям на дорогах. Было зафиксировано свыше 260 ДТП, в результате которых пострадали 17 человек.

Усложнена работа общественного транспорта: от расписания отстали порядка 80 автобусов. На расчистку дорог брошена вся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей. Жителям временно запретили парковать авто на всех крупных улицах города.