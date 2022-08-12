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В столице Венесуэлы педагоги и медработники вышли на протесты, требуя повышения зарплат

12 августа 2022 11:40
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Новости Венесуэлы. В столице Венесуэлы Каракасе прошла многочисленная акция протеста педагогов и медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты требовали повышения зарплат, чтобы выжить в условиях стремительного роста цен.

В столице Венесуэлы педагоги и медработники вышли на протесты, требуя повышения зарплат-1

Возмущение протестующих вызвано и тем, что им перестали выплачивать или постоянно задерживают премии, отпускные и другие пособия. В Венесуэле госслужащие зарабатывают от 30 до 100 долларов.

В столице Венесуэлы педагоги и медработники вышли на протесты, требуя повышения зарплат-4

В правительстве заявили, что не могут поднять зарплаты из-за того, что в бюджете нет на это денег.

# Акции протеста # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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