В столице Венесуэлы педагоги и медработники вышли на протесты, требуя повышения зарплат

Новости Венесуэлы. В столице Венесуэлы Каракасе прошла многочисленная акция протеста педагогов и медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты требовали повышения зарплат, чтобы выжить в условиях стремительного роста цен.

Возмущение протестующих вызвано и тем, что им перестали выплачивать или постоянно задерживают премии, отпускные и другие пособия. В Венесуэле госслужащие зарабатывают от 30 до 100 долларов.