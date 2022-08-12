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В Дании в честь 90-летнего юбилея LEGO построили торт из 94 тысяч деталей

12 августа 2022 08:50
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Новости Дании. Более 94 тысяч деталей. В датском Биллунне построили гигантский торт из LEGO в честь 90-летнего юбилея компании-производителя конструктора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Дании в честь 90-летнего юбилея LEGO построили торт из 94 тысяч деталей-1

Композиция состоит из 9 слоев, символизирующих 9 десятилетий. Ветряные мельницы, пиратские корабли, звездолеты, барабанщики – почти все элементы конструкции приводятся в движение с помощью миниатюрных моторов. Общий вес торта – 200 килограммов. Семейная компания была основана в 1932 году. Первый кирпичик LEGO в его нынешнем виде выпустили в 1958 году. Ежегодно с конвейера сходит около 100 миллиардов деталей конструктора.

# Необычное # Новости Дании # Фотофакт

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