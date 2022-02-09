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В столице ОАЭ произошёл взрыв в многоэтажном здании

09 февраля 2022 14:07
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Новости ОАЭ. Мощный взрыв прогремел в многоэтажном здании в центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столице ОАЭ произошёл взрыв в многоэтажном здании-1

После этого возникла паника, люди подумали, что в здание попала ракета. Затем поползли слухи, что произошел теракт. Однако позже управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что в торговом центре просто взорвался газовый баллон, из-за чего возник сильный пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, жертв и пострадавших нет.  

# Взрыв # Фотофакт

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