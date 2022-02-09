В столице ОАЭ произошёл взрыв в многоэтажном здании

После этого возникла паника, люди подумали, что в здание попала ракета. Затем поползли слухи, что произошел теракт. Однако позже управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что в торговом центре просто взорвался газовый баллон, из-за чего возник сильный пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, жертв и пострадавших нет.