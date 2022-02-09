В Колумбии из-за схода оползня погибли 14 человек

Новости Колумбии. 14 человек погибли при сходе оползня на западе Колумбии. Под землей оказались несколько домов, отряды пожарных и волонтеров ведут активные поиски выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. 14 человек погибли при сходе оползня на западе Колумбии. Под землей оказались несколько домов, отряды пожарных и волонтеров ведут активные поиски выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целях безопасности эвакуированы жильцы 15 расположенных рядом домов. Власти предупредили людей о высоком риске повторных оползней. В Колумбии это обычное явление из-за частых проливных дождей и из-за гористой местности. А масштабы разрушений специалисты объясняют некачественным строительством домов.