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В Канаде дальнобойщики перекрыли один из крупнейших мостов, который соединяет страну с США

09 февраля 2022 08:02
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Новости Канады. Антиковидные протесты дальнобойщиков в Канаде принимают все более ожесточенный характер. Водители, возмущенные требованием об обязательной вакцинации, перекрыли грузовиками мост, соединяющий Канаду и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде дальнобойщики перекрыли один из крупнейших мостов, который соединяет страну с США-1

Это один из крупнейших погранпереходов, через который ежедневно проходит около 10 тысяч фур. Сейчас большинство из них застряли на границе. Заложниками ситуации стали и ни в чем не повинные жители, которые оказались в транспортной ловушке. Из-за блокады в Канаде нарушена цепь доставки товаров и продуктов.  

В Канаде дальнобойщики перекрыли один из крупнейших мостов, который соединяет страну с США-4

Протесты дальнобойщиков против ковид-ограничений начались еще 29 января. Из-за их массовости премьер страны сменил резиденцию, а мэр Оттавы ввел в городе чрезвычайное положение.  

# Акции протеста # Фотофакт

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