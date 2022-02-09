В Канаде дальнобойщики перекрыли один из крупнейших мостов, который соединяет страну с США

Новости Канады. Антиковидные протесты дальнобойщиков в Канаде принимают все более ожесточенный характер. Водители, возмущенные требованием об обязательной вакцинации, перекрыли грузовиками мост, соединяющий Канаду и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших погранпереходов, через который ежедневно проходит около 10 тысяч фур. Сейчас большинство из них застряли на границе. Заложниками ситуации стали и ни в чем не повинные жители, которые оказались в транспортной ловушке. Из-за блокады в Канаде нарушена цепь доставки товаров и продуктов.