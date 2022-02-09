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Во Франции закрыли три атомных реактора из-за ржавчины

09 февраля 2022 14:06
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Новости Франции. Во Франции, несмотря на стремительный рост цен на электроэнергию, закрыли три атомных реактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции закрыли три атомных реактора из-за ржавчины-1

Причиной стала ржавчина, которая разъедает оборудование и системы безопасности АЭС. Ранее из-за коррозии уже остановили работу четырех реакторов. И, похоже, это не предел. Эпидемия разрушения металла охватила и другие атомные электростанции, так как они строились по одному проекту. Теперь специалистам предстоит проверить все АЭС, чтобы выяснить, насколько они заржавели и прогнили. А французы опасаются нового скачка цен на электричество из-за падения его производства.

# Экономический кризис # Фотофакт

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