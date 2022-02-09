Во Франции закрыли три атомных реактора из-за ржавчины

Причиной стала ржавчина, которая разъедает оборудование и системы безопасности АЭС. Ранее из-за коррозии уже остановили работу четырех реакторов. И, похоже, это не предел. Эпидемия разрушения металла охватила и другие атомные электростанции, так как они строились по одному проекту. Теперь специалистам предстоит проверить все АЭС, чтобы выяснить, насколько они заржавели и прогнили. А французы опасаются нового скачка цен на электричество из-за падения его производства.