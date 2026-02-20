В столице Чили произошёл взрыв грузовика со сжиженным газом – есть погибшие

В столице Чили произошел взрыв грузовика со сжиженным газом, в результате три человека погибли, еще десять ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель потерял управление, врезался в ограждение и перевернулся. От удара сдетонировал газовый бак, что спровоцировало цепную реакцию: загорелись семь находившихся поблизости легковых автомобилей. Огонь перекинулся на встречный грузовик, а затем на парковку и крышу соседнего здания. Возгорание удалось локализовать, однако сохраняется угроза повторного взрыва – в газовом баллоне грузовика остался газ.