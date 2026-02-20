В Карачи взорвался газовый баллон в жилом доме – есть погибшие

В пакистанском городе Карачи в результате взрыва газового баллона в трехэтажном жилом доме погибли по меньшей мере 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв – семеро детей, самому младшему из которых было всего два года. Из-под обломков извлечены более десяти пострадавших. Спасательные работы осложняются особенностями конструкции здания: дом состоял из небольших комнат, из-за чего пробираться сквозь завалы крайне сложно. Поисковые работы продолжаются – под завалами могут оставаться люди.