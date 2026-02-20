Во Франции дожди не прекращаются уже 36 дней

Юго-запад Франции страдает от масштабного наводнения: дожди не прекращаются уже 36 дней. Это абсолютный рекорд с 1959 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплено около 100 тысяч гектаров земли. В трех департаментах введен наивысший уровень опасности. Более полутора тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Трагический инцидент произошел на реке Луаре: 53-летний мужчина упал с лодки в бурный поток и пропал без вести. Власти Франции рассматривают возможность объявления чрезвычайного положения.