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Во Франции дожди не прекращаются уже 36 дней

20 февраля 2026 06:01
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Юго-запад Франции страдает от масштабного наводнения: дожди не прекращаются уже 36 дней. Это абсолютный рекорд с 1959 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплено около 100 тысяч гектаров земли. В трех департаментах введен наивысший уровень опасности. Более полутора тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Трагический инцидент произошел на реке Луаре: 53-летний мужчина упал с лодки в бурный поток и пропал без вести. Власти Франции рассматривают возможность объявления чрезвычайного положения.

# Природные катаклизмы

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