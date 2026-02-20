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Бывший лидер Южной Кореи приговорён к пожизненному заключению за организацию мятежа

20 февраля 2026 06:58
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Бывший лидер Южной Кореи Юн Сок Ель приговорен к пожизненному заключению за организацию мятежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декабре 2024 года он предпринял попытку ввести военное положение в стране без законных оснований и отдал приказ о задержании тогдашнего лидера оппозиции – нынешнего руководителя страны. Прокуратура требовала для обвиняемого смертной казни, однако суд вынес приговор о пожизненном заключении. Неудачная попытка переворота привела к масштабному политическому кризису, последствия которого ощущаются в Южной Корее до сих пор.

# Международная политика

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