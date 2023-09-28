Прямой эфир

В столице Боливии люди вынуждены носить маски из-за резко упавшего качества воздуха

28 сентября 2023 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. В Боливии снова носят маски на улице. Но на этот раз дело не в коронавирусе, а в плохом качестве воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Боливии люди вынуждены носить маски из-за резко упавшего качества воздуха-1

В столице страны в атмосфере вредный дым, возникший из-за пожаров в ближайших к Ла-Пасу сельских хозяйствах. Индекс качества воздуха существенно ухудшился. Большому риску подвергаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ситуацию осложняет высокая температура в городе.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии протестуют против разработки крупного месторождения нефти в Северном море
28 сентября 2023 07:02

В Британии протестуют против разработки крупного месторождения нефти в Северном море

Более 40% жителей Германии выступают за полный запрет электросамокатов
28 сентября 2023 07:00

Более 40% жителей Германии выступают за полный запрет электросамокатов

В Швейцарии депутаты отклонили инициативу по реэкспорту оружия в Украину
28 сентября 2023 06:26

В Швейцарии депутаты отклонили инициативу по реэкспорту оружия в Украину