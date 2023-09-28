В столице Боливии люди вынуждены носить маски из-за резко упавшего качества воздуха

Новости Боливии. В Боливии снова носят маски на улице. Но на этот раз дело не в коронавирусе, а в плохом качестве воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. В Боливии снова носят маски на улице. Но на этот раз дело не в коронавирусе, а в плохом качестве воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице страны в атмосфере вредный дым, возникший из-за пожаров в ближайших к Ла-Пасу сельских хозяйствах. Индекс качества воздуха существенно ухудшился. Большому риску подвергаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ситуацию осложняет высокая температура в городе.