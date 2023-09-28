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Более 40% жителей Германии выступают за полный запрет электросамокатов

28 сентября 2023 07:00
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Новости Германии. Почти половина жителей Германии выступает за запрет электросамокатов. Немецкий рынок аренды этой техники самый большой в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40% жителей Германии выступают за полный запрет электросамокатов-1

В стране более 750 тысяч электросамокатов. Однако, как оказалось, репутация у транспорта не на высоте. Количество несчастных случаев с его участием увеличилось в пять раз. Полиция призывает к ужесточению ответственности за нарушение правил использования самокатов. По данным местной прессы, 44 % участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов. Ранее к таким мерам прибегла столица Франции.

# Общественный транспорт # Фотофакт

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