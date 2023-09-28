Более 40% жителей Германии выступают за полный запрет электросамокатов

Новости Германии. Почти половина жителей Германии выступает за запрет электросамокатов. Немецкий рынок аренды этой техники самый большой в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране более 750 тысяч электросамокатов. Однако, как оказалось, репутация у транспорта не на высоте. Количество несчастных случаев с его участием увеличилось в пять раз. Полиция призывает к ужесточению ответственности за нарушение правил использования самокатов. По данным местной прессы, 44 % участников опроса высказались за полный запрет электросамокатов. Ранее к таким мерам прибегла столица Франции.