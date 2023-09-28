В Британии протестуют против разработки крупного месторождения нефти в Северном море

Новости Великобритании. Британия одобрила разработку крупнейшего месторождения нефти в Северном море. Однако решение правительства вызвало протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британия одобрила разработку крупнейшего месторождения нефти в Северном море. Однако решение правительства вызвало протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрации прошли у здания Министерства энергетической безопасности. Митинг можно назвать мирным. Единственным оружием протестующих оказались плакаты и растяжки. Впрочем, подобное недовольство все же может заморозить проект. Ведь это месторождение было открыто еще в 2004 году. Тем не менее оно не использовалось именно из-за демонстраций, которые устраивают противники использования ископаемого топлива.