В Британии протестуют против разработки крупного месторождения нефти в Северном море

Демонстрации прошли у здания Министерства энергетической безопасности. Митинг можно назвать мирным. Единственным оружием протестующих оказались плакаты и растяжки. Впрочем, подобное недовольство все же может заморозить проект. Ведь это месторождение было открыто еще в 2004 году. Тем не менее оно не использовалось именно из-за демонстраций, которые устраивают противники использования ископаемого топлива.