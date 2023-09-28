В Швейцарии депутаты отклонили инициативу по реэкспорту оружия в Украину

Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против выступили 135 депутатов. По их мнению, отправка вооружения Киеву нарушила бы нейтралитет Швейцарии в украинском вопросе. Однако 48 человек оказались другого мнения и реэкспорт поддержали. Впрочем, этого все равно оказалось недостаточно. Предложение отклонено.