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В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы

02 августа 2019 19:11
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Новости России. Крупная авария в Ставропольском крае России: 5 человек погибли, еще около 20 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсовый автобус внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы-1

Причиной аварии могла стать усталость водителя автобуса, которому выжить не удалось. Сотрудники ГИБДД остановили машину на стационарном посту в рамках операции «Сон за рулем». С водителем провели беседу и вручили памятку, однако он отказался от отдыха и продолжил движение.

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком: есть жертвы-4

# Авария # Фотофакт

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