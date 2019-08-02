В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таможенники насторожились, когда увидели в прибывшем из столицы Уругвая контейнере черные спортивные сумки, хотя по документам там должны были быть соевые бобы.
После обыска сотрудниками спецслужб были изъяты 4,5 тонны наркотика. Незаконный груз должен был отправиться в бельгийский Антверпен. На сегодняшний день это самая большая партия кокаина, изъятая на территории Германии.