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В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

02 августа 2019 14:09
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Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина -1

Таможенники насторожились, когда увидели в прибывшем из столицы Уругвая контейнере черные спортивные сумки, хотя по документам там должны были быть соевые бобы.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина -4

После обыска сотрудниками спецслужб были изъяты 4,5 тонны наркотика. Незаконный груз должен был отправиться в бельгийский Антверпен. На сегодняшний день это самая большая партия кокаина, изъятая на территории Германии.

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина -7

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина -9

В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина -11

# Наркотики # Фотофакт

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