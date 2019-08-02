В Германии сотрудники спецслужб изъяли 4,5 тонны кокаина

Новости Германии. Рекордную партию кокаина изъяли в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники насторожились, когда увидели в прибывшем из столицы Уругвая контейнере черные спортивные сумки, хотя по документам там должны были быть соевые бобы.