Разрешение на попрошайничество ввели в одном из шведских городов

Новости Швеции. Разрешение на попрошайничество ввели власти шведского города Эскильстуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Разрешение на попрошайничество ввели власти шведского города Эскильстуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, администрация намерена бороться с пассивным сбором денег на улицах. Теперь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нужно будет получить в полиции специальную бумагу, дающую право просить милостыню в определённых районах города.
Стоимость документа составит 25 евро, при этом проситель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.