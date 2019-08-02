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Разрешение на попрошайничество ввели в одном из шведских городов

02 августа 2019 12:19
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Новости Швеции. Разрешение на попрошайничество ввели власти шведского города Эскильстуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Разрешение на попрошайничество ввели в одном из шведских городов -1

Таким образом, администрация намерена бороться с пассивным сбором денег на улицах. Теперь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нужно будет получить в полиции специальную бумагу, дающую право просить милостыню в определённых районах города.

Разрешение на попрошайничество ввели в одном из шведских городов -4

Стоимость документа составит 25 евро, при этом проситель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

Разрешение на попрошайничество ввели в одном из шведских городов -7

# Закон # Фотофакт

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