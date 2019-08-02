Причиной пожара на заводе во Владикавказе стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти

Новости России. Пожар на заводе во Владикавказе удалось ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты установили, что причиной возгорания стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти. В результате инцидента пострадали 12 человек.