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Причиной пожара на заводе во Владикавказе стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти

02 августа 2019 14:18
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Новости России. Пожар на заводе во Владикавказе удалось ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной пожара на заводе во Владикавказе стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти-1

Эксперты установили, что причиной возгорания стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти. В результате инцидента пострадали 12 человек.

Причиной пожара на заводе во Владикавказе стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти-4

Семерым потребовалась госпитализация, однако к этому моменту в больнице находится лишь один пострадавший. По факту ЧП ведется расследование.

Причиной пожара на заводе во Владикавказе стал взрыв газа в цехе по переработке шерсти-7

# Взрыв # Фотофакт

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