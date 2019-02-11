В Стамбуле сносят 10-этажный жилой дом из-за угрозы его обрушения

Новости Турции. Из-за риска обрушения в Стамбуле сносят десятиэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он располагается рядом со зданием, которое рухнуло на минувшей неделе. Тогда погиб 21 человек, более 40 оказались в больнице с различными травмами.

Основная версия происшествия – использование некачественного бетона при укладке фундамента. В целях обеспечения безопасности из аварийного и всех близлежащих зданий эвакуировали жильцов. Территория оцеплена. Сколько времени займет снос – пока не ясно.