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В Стамбуле сносят 10-этажный жилой дом из-за угрозы его обрушения

11 февраля 2019 14:23
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Новости Турции. Из-за риска обрушения в Стамбуле сносят десятиэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле сносят 10-этажный жилой дом из-за угрозы его обрушения-1

В Стамбуле сносят 10-этажный жилой дом из-за угрозы его обрушения-3

Он располагается рядом со зданием, которое рухнуло на минувшей неделе. Тогда погиб 21 человек, более 40 оказались в больнице с различными травмами.

Основная версия происшествия – использование некачественного бетона при укладке фундамента. В целях обеспечения безопасности из аварийного и всех близлежащих зданий эвакуировали жильцов. Территория оцеплена. Сколько времени займет снос – пока не ясно.

# Обрушение дома # Фотофакт

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