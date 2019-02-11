В Индии почти 120 человек погибли из-за отравления контрафактным алкоголем

Новости Индии. Без малого 120 человек погибли на севере Индии из-за отравления контрафактным алкоголем. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажа некачественного спиртного, изготовленного из дешевого сырья, стала серьезной проблемой для региона. Во многих городах проходят масштабные протесты против незаконной торговли алкоголем.

Индийское правительство сформировало специальную группу для расследования смертельных случаев. В ходе кампании по борьбе с торговлей контрафактным алкоголем арестованы более 3 тысяч человек, а по всему штату изъято более 79 тысяч литров спиртных напитков.