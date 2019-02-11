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Мощная снежная буря обрушилась на Китай: провизию и лекарства доставляют жителям на вертолётах

11 февраля 2019 12:52
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Новости Китая. На юго-запад и восток Китая обрушилась мощная снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощная снежная буря обрушилась на Китай: провизию и лекарства доставляют жителям на вертолётах-1

В графстве Ниалам, которое находится на границе между Китаем и Непалом, объявлено чрезвычайное положение. Осадки привели к тому, что несколько поселений оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Кроме того, их жители остались без электричества и водоснабжения. Спасатели пробираются туда пешком и откапывают дома. С помощью вертолетов людям доставляют провизию, лекарства и предметы первой необходимости.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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