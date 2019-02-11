Мощная снежная буря обрушилась на Китай: провизию и лекарства доставляют жителям на вертолётах

Новости Китая. На юго-запад и восток Китая обрушилась мощная снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На юго-запад и восток Китая обрушилась мощная снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В графстве Ниалам, которое находится на границе между Китаем и Непалом, объявлено чрезвычайное положение. Осадки привели к тому, что несколько поселений оказались полностью отрезаны от внешнего мира. Кроме того, их жители остались без электричества и водоснабжения. Спасатели пробираются туда пешком и откапывают дома. С помощью вертолетов людям доставляют провизию, лекарства и предметы первой необходимости.