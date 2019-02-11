Её возраст – 2000 лет. Перуанская мумия шокировала учёных

Новости Перу. США передали перуанскому музею мумию, возраст которой составляет около 2 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспонат был вывезен из страны более 60 лет назад. Это скелет ребенка из племени коллагуа, жившем на юго-востоке Перу. Народность известна крайне необычной традицией. Представители элиты перевязывали головы своих маленьких детей, чтобы изменить естественную форму черепа.