Прямой эфир

В Финляндии начались президентские выборы

28 января 2024 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии стартовало голосование в первом туре президентских выборов. Участки для сбора голосов работают с 9:00 до 20:00 по местному времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Правом голосовать обладают 4,2 миллиона жителей страны, из которых 44,7% уже приняли участие в досрочном голосовании. Если никто из кандидатов не наберет более 50 % голосов, 11 февраля пройдет второй тур выборов.

Официально результаты первого тура будут оглашены не позднее 30 января, а второго – не позднее 14 февраля. Основные претенденты – экс-премьер Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто. Президент Финляндии выбирается сроком на 6 лет. Действующий президент Саули Ниинистё занимал свой пост два срока подряд, и срок его полномочий истекает в феврале.

# Выборы # Александр Стубб # Саули Ниинисте # Пекка Хаависто

Другие новости рубрики

Все новости
В Лувре экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Мону Лизу»
28 января 2024 12:30

В Лувре экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Мону Лизу»

Венгрия претендует на украинское Закарпатье после поражения ВСУ
28 января 2024 12:01

Венгрия претендует на украинское Закарпатье после поражения ВСУ

В Турции совершено нападение на католическую церковь
28 января 2024 11:39

В Турции совершено нападение на католическую церковь