В Лувре экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Мону Лизу»

Эко-активисты в Париже вылили суп на знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Мону Лизу» в музее Лувра, находящееся за бронестеклом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Двое активистов, выступающих за «право на здоровое и устойчивое питание», облили супом стекло, защищающее картину. Сотрудники музея незамедлительно эвакуировали посетителей из зала и приступили к очистке. О

Ответственность за акцию взяла на себя организация «Продовольственный ответ», назвав ее начало кампанией гражданского сопротивления с требованием «социальной безопасности устойчивого питания». В мае 2022 года Лувр обратился в суд после инцидента, когда мужчина бросил торт в Мону Лизу, призывая спасти планету.