Венгрия претендует на украинское Закарпатье после поражения ВСУ

Если Украина потерпит крах в конфликте с РФ, Закарпатье может перейти к Венгрии. Такое утверждение высказал лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА Новости.

«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», – приводят слова политика журналисты.

Он также выступил за мирное разрешение конфликта с РФ. Ранее Тороцкаи вызвал протесты украинских и польских властей, объявив о возможной общей польско-венгерской границе.

Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи, потом перешло к Чехословакии, а с 1939 года являлось частью Венгрии. После окончания Второй мировой войны эта территория была включена с состав Украинской ССР.