Прямой эфир

Венгрия претендует на украинское Закарпатье после поражения ВСУ

28 января 2024 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если Украина потерпит крах в конфликте с РФ, Закарпатье может перейти к Венгрии. Такое утверждение высказал лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА Новости.

«Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье», – приводят слова политика журналисты.

Он также выступил за мирное разрешение конфликта с РФ. Ранее Тороцкаи вызвал протесты украинских и польских властей, объявив о возможной общей польско-венгерской границе.

Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи, потом перешло к Чехословакии, а с 1939 года являлось частью Венгрии. После окончания Второй мировой войны эта территория была включена с состав Украинской ССР.

# Международная политика # Ласло Тороцкаи

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции совершено нападение на католическую церковь
28 января 2024 11:39

В Турции совершено нападение на католическую церковь

Bloomberg: отказ от газа РФ создает большой риск для Европы
28 января 2024 11:08

Bloomberg: отказ от газа РФ создает большой риск для Европы

В Анталии самолет экстренно сел из-за криков в багажном отсеке
28 января 2024 10:49

В Анталии самолет экстренно сел из-за криков в багажном отсеке