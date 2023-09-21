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ВВС Украины: Киев хочет получить истребители Gripen и F-35

21 сентября 2023 14:27
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Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил об интересе Киева к шведским истребителям Gripen и американским F-35. Об этом сообщает РИА Новости. Швеция ранее заявляла о своем отказе поставлять Украине истребители Gripen. 

Игнат добавил, что F-16 останется главным истребителем, состоящим на вооружении украинских войск, а советские машины будут выводиться из эксплуатации.

Швецией уже был предоставлен Украине комплекс мер по содействию, включая обучение управлению истребителями JAS Gripen. Дания и Нидерланды договорились о поставке Киеву реактивных истребителей F-16, а Белый дом сообщил, что ВСУ получит боевую технику из третьих стран после завершения обучения пилотов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любой груз с вооружением для Украины станет законной мишенью для России.

# Оружие и боеприпасы

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