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Баку передал Еревану проект мирного соглашения

21 сентября 2023 14:14
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Баку передал Еревану проект мирного соглашения. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баку передал Еревану проект мирного соглашения-1

Эльчин Амирбеков отметил, что переговоры, которые сегодня (21 сентября) прошли в Евлахе, могут привести к заключению мирного договора. Он будет содержать пять пунктов на основе международного права. Согласно одному из них, стороны обязуются не вмешиваться в дела друг друга. Одной из ключевых тем сегодняшних переговоров стала реинтеграция армян Карабаха. Этот вопрос еще не решен. Стороны уже договорились о новой встрече, чтобы продолжить обсуждение.

# Международная политика # Фотофакт

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