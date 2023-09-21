Баку передал Еревану проект мирного соглашения

Эльчин Амирбеков отметил, что переговоры, которые сегодня (21 сентября) прошли в Евлахе, могут привести к заключению мирного договора. Он будет содержать пять пунктов на основе международного права. Согласно одному из них, стороны обязуются не вмешиваться в дела друг друга. Одной из ключевых тем сегодняшних переговоров стала реинтеграция армян Карабаха. Этот вопрос еще не решен. Стороны уже договорились о новой встрече, чтобы продолжить обсуждение.